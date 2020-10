En 66-årig mand anholdt for at sexkrænke et barn kommer for en dommer i dag ved retten i Roskilde. Foto: Katrine Wied

Krænkede barn gennem fem år - nu klapper fælden

En 66-årig mand fra Roskilde-området er sigtet for gennem fem år at have udsat et barn for seksuelle krænkelser. Det stoppede for seks år siden, og tilsyneladende slap krænkeren af sted med det.