Kræftrådgivningen i Roskilde er igen åben for personlige samtaler med en rådgivning, men det kræver, at man bestiller tid i forvejen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Kræftrådgivningen er åbnet igen - men kun delvist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftrådgivningen er åbnet igen - men kun delvist

Roskilde - 13. maj 2020 kl. 16:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kræftrådgivningen i Roskilde åbnede mandag den 11. maj delvist op, så kræftramte og pårørende igen kan bestille tid til en personlig samtale med en rådgiver.

- Vi er glade for, at vi nu kan begynde at tage imod kræftpatienter og pårørende i kræftrådgivningen igen. Når vi følger forholdsreglerne med afstand og hygiejne og kan styre, hvor mange som er i huset ad gangen, kan vi godt have samtaler inde i selve rådgivningen på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, siger Jette Winge, rådgivningsleder i kræftrådgivningen i Roskilde.

Det er vigtigt for Kræftens Bekæmpelse, at åbningen sker under forsvarlige forhold.

- Nogle af vore brugere kan være i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med Covid-19. Derfor håndhæver vi myndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne meget omhyggeligt. Derfor er det vigtigt, at alle ringer ind på forhånd og bestiller tid, siger Jette Winge

Selvom Kræftrådgivningen i Roskilde åbner op for samtaler efter tidsbestilling, så ligner hverdagen endnu ikke sig selv.

- Vi kan endnu ikke åbne op for det fantastiske fællesskab, vi har i rådgivningen, desværre. Vi venter derfor lidt endnu med grupper, foredrag, motion og andre aktiviteter. Vi savner vores brugere og de frivillige, der har gang i huset, men vi åbner først dørene helt op, når det er sundhedsmæssigt forsvarlig, siger Jette Winge.

De lokale rådgivnings-satellitter i Holbæk, Køge, Nykøbing Sjælland og Kalundborg må vente lidt endnu med at åbne. Kræftramte og pårørende i de områder kan stadig få telefonisk rådgivning eller bestille en tid i Roskilde, hvor de er mere end velkomne. Der kan bestilles tid til samtale i Kræftrådgivningen i Roskilde på tlf. 70 20 26 48 eller ved at sende en mail til roskilde@cancer.dk