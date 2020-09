Se billedserie Kampene varede to gange otte minutter, og der blev spillet på små mål, da FC Prostata Roskilde KFUM var vært for Roskilde Cup på Lillevang. Billedet er fra mødet mellem FC Prostata Frem (blå-rød) og FC Prostata Østerbro. Foto: Kim Rasmussen

Kræftpatienter i kamp om bolden

Roskilde - 18. september 2020 kl. 19:07 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev Frem, der løb med det hele, da den første udgave af FC Prostata - Roskilde Cup 2020 fredag blev afviklet på KFUMs Boldklubs baner på Lillevang. Den traditionsrige arbejderklub stillede med to hold, og de vandt hver sin pulje og endte med at møde hinanden i finalen. Det var måske ikke så overraskende, da det var i netop Frem, at det første FC Prostata-hold blev oprettet i 2012, og de otte års erfaring var til at se i kampene.

Til sammenligning har værterne FC Prostata Roskilde KFUM kun eksisteret i lidt over et år, og det betød, at de må trøste sig med, at det ikke gælder om at vinde, men om at være med.

- Man kan godt se, at der er en pæn spredning i evner med bolden. Nogle hold har spillet sammen i otte år, og andre er bare med for sjov, siger Gert L. Christensen, formand for prostatakræftforeningen Propas lokalafdeling i Roskilde.

Turnering blev aflyst Da FC Prostata Roskilde KFUM havde sin første træning i august 2019, var der fire spillere på banen sammen med fysisk træner Jakob Bay-Nielsen. Et år senere er holdet vokset til 16 spillere.

- Vi er som regel 11-13 til træning, for nogen er i behandling, og andre er på vej ud af behandlingen, siger han.

Det var Jakob Bay-Nielsen, som fik idéen til Roskilde Cup, da årets store turnering Harald Nielsen Cup blev aflyst på grund af corona.

Han ringede rundt til de andre FC Prostata-klubber på Sjælland, og det lykkedes at få seks klubber til at stille med til sammen otte hold.

- Det er skide godt, at det her blev arrangeret, siger Claus Jepsen fra FC Prostata Frem, som er en af dem, der har været med siden starten i 2012.

Han blev sammen med andre prostatakræftpatienter indkaldt til et møde med nogle forskere, som ville undersøge, hvad det ville betyde for mændenes helbred, hvis de kunne mødes regelmæssigt og spille fodbold sammen.

- Det er blevet det vigtigste i mit liv ved siden af min familie. Vi træner to gange om ugen og holder gode fester. Vi har også været ude at rejse sammen og har virkelig et godt sammenhold, og så er det lige meget, om man er god til fodbold eller ej, siger Claus Jepsen.

Styrker knoglerne Ifølge Gert L. Christensen har fodbold den gavnlige effekt, at det styrker muskel- og knoglemassen.

- Kræftbehandlingen går ud over knoglerne og giver knogleskørhed, siger han.

Selv om FC Prostata i udgangspunktet er for mænd, som har eller har haft prostatakræft, har de fleste hold i dag også spillere med andre kræftdiagnoser, da de kan have lige så meget gavn af motionen og samværet.

Propa har foldere om FC Prostata liggende på urologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Næstved og har en aftale med sundhedscenteret i Roskilde Kommune om, at de fortæller potentielle spillere om tilbuddet.

Senest har FC Prostata-folkene i Roskilde været med til at hjælpe med at få startet et hold i Køge.

