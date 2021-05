Der faldt en appelsin i den berømte turban i weekenden, da kontaktsportsgrene alligevel gerne må vende tilbage i hallerne, selvom det modsatte ellers blev meldt ud i torsdags. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kovending for sportsgrene: Nu er alle velkomne indenfor

Roskilde - 10. maj 2021 kl. 11:53 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Det har været en begivenhedsrig uge for Roskilde Kommunes kontaktsportsgrene, som først gerne måtte træne indendørs uden kontakt. Torsdag middag sagde myndighederne nej alligevel, men da Kulturministeriet i lørdags udsendte retningslinjerne for kontaktsport for udøvere mellem 18 og 70 år, var beslutningen endnu en gang blevet omstødt.

Denne gang til det bedre set med foreningsbrillerne på, som i dag kan byde deres sidste medlemmer et varmt velkommen tilbage i hallerne.

I Roskilde Håndbold trækker de også en del på smilebåndet over hele forløbet, som formand Lisbeth Klarskov beskriver således.

- Vi er megaglade over beslutningen. Det er fantastisk, at vi skal i gang, men vi kunne godt have været det her frem og tilbage foruden. Det har været et mærkeligt forløb vejen rundt. Vi har da også joket lidt med, om det nu blev lavet om her mandag middag, men den skulle være god nok, fortæller hun.

Prominente navne Efter torsdagens ændrede udmelding gik mange prominente navne ud og beklagede sig over den manglende logik, og generalsekretær i Danmarks Håndbold Forbund, Morten Stig Christensen, skrev følgende på forbundets egen side.

- Nu står vi så her. Eller ligger ned. På dagen, hvor vores foreninger har gjort klar til at komme tilbage i hallen og træne. Vi er blevet kørt over for anden gang på en uge, og det er efterhånden svært at få luft og rejse sig efter endnu en mavepuster.

Om det havde reelt indflydelse på den nu ændrede beslutning, vides ikke, men det gik trods alt som kontaktsportsgrene ønskede.

God timing De nye retningslinjer giver foreningerne mulighed for at trække indendørs uden, at det involverer kontakt mellem udøverne. Ifølge Lisbeth Klarskov bliver det ikke svært at overholde.

- Vi havde allerede planlagt træningerne, hvor en til en kontakten ikke ville være i højsædet og ikke eksisterende. Vi skal huske på, at det er længe siden, at de har været inde i en hal, så det var ikke tanken, at de skulle det. Derfor var vi også frustrerede over at føle os forbigået, men i dag er vi meget glade, siger Lisbeth Klarskov.

Nu ser håndboldklubben fremad mod den 21. maj, hvor de, hvis alt går vel med genåbningsplanen, kan få lov til at træne med kontakt igen.