Himmelev Skole har opgivet at lade lærere passe to klasser, da det gik for hårdt ud over læring og arbejdsmiljø. Foto: Steen Østbjerg

Kovending: Skolebørn skal alligevel have en lærer i klassen

Roskilde - 25. september 2020 kl. 06:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at indhente en besparelse indførte Himmelev Skole i foråret nabotilsyn, hvor lærere ser til to klasser i tilfælde af sygdom. Det er nu opgivet igen, da det ikke duede for hverken elever eller lærere, så nu er det kun en nødløsning.

- Vi har været nødt til at brug det i højere grad den første måned af skoleåret, men har fuldstændig ændret praksis og har fundet andre interne løsninger. Så vi bruger ikke nabotilsyn andet end i yderste konsekvens, siger skoleleder Signe Nabe-Nielsen.

Alternativet til nabotilsyn kan for eksempel være at flytte en lærer fra en klasse, der ellers havde tolærerordning i den time, eller at man simpelthen kalder indkalde en af de vikarer, som skolen ellers har prøvet at spare på.

Det duede ikke

Nabotilsynet blev taget i brug, efter ledelsen og skolebestyrelsen drøftede Himmelev Skoles pressede budget.

- Skolen havde et merforbrug, som strækker sig nogle år tilbage, og som jeg har arvet. Det skulle vi have nedbragt, plus at der er kommet en ny ressourcemodel på skoleområdet, og det gjorde, at vi skulle finde besparelser, hvor vi dengang pegede på nabotilsyn, siger skolelederen.

Dobbelttjanserne er nu droppet, fordi det både gik ud over elevernes undervisning og lærernes arbejdsmiljø

- Det er vores vurdering i ledelsen i samråd med personalegruppen og skolebestyrelsen, at det ikke er en god løsning. Vi kunne se, at det ikke er godt for hverken læringsmiljøet eller trivslen i personalegruppen, og det er nogle områder, der ligger os meget på sinde, siger Signe Nabe-Nielsen.

Presset økonomi

Skolebestyrelsen på Himmelev Skole giver også i høringen af næste års kommunebudget opmærksom på, at økonomien er hårdt presset, og at de planlagte besparelse kun gør det sværere at lave god undervisning og får driften til at hænge sammen.

»På Himmelev skole har vi i 2020 været nødt til at gennemføre en 9 punkts spareplan, der rammer helt basale driftsområder. Konsekvensen af indfasningen af ressourcetildelingsmodellen 1.8.2019 er reduktion i personalet på Himmelev Skole på 3,85 stilling, og det påvirker naturligvis skolens råderum i almenundervisningen og i specialundervisningen,« skriver de.