Kostbar køretur for 17-årig bilist uden kørekort

Roskilde - 15. marts 2021 kl. 13:09 Kontakt redaktionen

Det blev en dyr fornøjelse for en 17-årig mand fra København, at han fredag eftermiddag valgte at tage en køretur i en personbil.

Hans kørsel var nemlig ikke ligefrem sikker, og det blev bemærket af en politibetjent, som godt nok havde fri, men alligevel sørgede for at få standset den 17-årige og fik tilkaldt sine kolleger.

En patrulje kørte til Ågerup, hvor den 17-årige befandt sig, og de kunne konstatere, at den unge mand var ædru, men at der var en anden årsag til den usikre kørsel. Han havde nemlig ikke kørekort og kunne fortælle, at han var færdig med undervisningen, men blot manglede at være til køreprøve.

Ved en nærmere undersøgelse af bilen viste det sig, at den 17-årige faktisk var den reelle ejer af bilen, men havde glemt at omregistrere den, så den tidligere ejer havde afmeldt bilen hos Motorstyrelsen.

Derfor var bilen hverken indregistreret og også uden den lovpligtige ansvarsforsikring, så den 17-årige blev også sigtet for de to forseelser samt for kørsel uden førerret. Nummerpladerne blev inddraget, og den 17-årige vil senere høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne i forbindelse med kørslen i Ågerup.

