Korsang i coronaens tid

På grund af corona er der omfattende restriktioner for korsangerne, for netop sang kan være en stor smittespreder. Stolene står med to meters afstand, alle skal tage plads, og ingen må rejse sig og gå rundt uden mundbind. Klaveret bliver sprittet af, inden sangerne ankommer, og kun dirigenten må røre det.

- Alle kor var lukket ned i foråret, og vi savnede fællesskabet om sangen meget, så vi er bare glade for at kunne samles og øve igen, siger hun.

- Vi skal også holde afstand i kirken, og koncerten bliver for et lille, eksklusivt publikum, som skal være spredt godt ud i kirkerummet. Sådan er det, når vi skal passe på hinanden, siger Ingrid Hostrup Petersen.

- Jeg glæder mig til, at I igen kan stå op og være tæt på hinanden. Når vi kan få præcisionen og klangen til at lyde sådan under de her barske forhold, lover det virkelig godt, siger Filipe Carvalheiro.