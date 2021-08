Koret Up! giver ikke op

Koret Up! ses her under optagelserne til en musikvideo.

Roskilde - 04. august 2021 kl. 14:17

Selv om det sidste års tid har budt på hårde odds, er koret Up! klar til en ny sæson. Up! holder til på Sankt Hans i Roskilde og er et kor for psykisk sårbare under »Kirke på vej«, der er et projekt i folkekirken.

Lokalerne på Sankt Hans, hvor koret normalt øver, har været inddraget til mødelokale for personalet under corona, så Up! har måttet låne sig ind andre steder eller har mødtes udenfor, når vejret har tilladt det. I de perioder, hvor restriktionerne har gjort det umuligt at synge sammen, har medlemmerne mødtes digitalt eller har gået en tur for at holde kontakt til hinanden og bevare fællesskabet.

- Corona har gjort, at vi har fået aflyst mange koncerter. Vi har måttet tænke kreativt og er i stedet begyndt at lave musikvideoer. Det har været krævende, men også rigtig sjovt at komme i gang med og har været en god måde at komme ud med vores sange på, siger Nina Leinum Nørgaard, der leder koret sammen med Katrine Phil Sode.

Up! er støttet af TrygFonden indtil årsskiftet og håber på at kunne fortsætte i det nye år med støtte af frivillige midler og koncerthonorar. Lige nu er der 10 sangere i koret, så der er plads til flere. Det kræver ikke særlige sangevner at være med, bare lysten til at synge. Koret holder løbende koncerter og skriver også egne sange.

- Når jeg skriver mine egne sange, får jeg en unik chance for at udtrykke mine tanker, følelser og oplevelser. Når man har en psykisk lidelse at kæmpe med, kan det være svært at forklare for andre, og der er det nemmere, når jeg formulerer en sangtekst og kan male nogle billeder, som folk kan forstå og relatere til, siger Nicolai Høst Olsen, som har skrevet flere sange til koret.

Koret øver i Sankt Hans Kapel hver torsdag klokken 13.30-14.30 og har opstart torsdag den 5. august.