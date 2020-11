Gitte Brink fra Himmelev har sammen med en veninde skrevet børnebogen om Elvira. Foto: Privat

Kordegn har skrevet børnebog om Elvira med det lange hår

Roskilde - 08. november 2020 kl. 17:37 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

»Hvordan mon det vil være at hedde Elvira Hårspire? At have mega langt hår, som ingen andre piger? Måske vil isbjørnen Thea lave sjov, endda uden den har fået lov,« lyder det i den nye børnebog »Elvira Hårspire«, som Gitte Brink har skrevet sammen med en god veninde.

- Vi har lavet research om, hvad børn godt kan lide at læse. Og vi fandt ud af, at børn kan lide rim og remser, så det skulle bogen så have. Det har været en udfordring at lave rim og remser, fortæller Gitte Brink med et smil.

En pruttende fisk Hun fik sin veninde og illustrator Katja Fabritius de Tengnagel med på bogideen.

- Vi fandt ud af, at børn godt kan lide at få noget at vide, så i bogen kan man for eksempel læse lidt om fisken, der kan prutte og den meget lange regnorm, forklarer Gitte Brink, der bor i Himmelev og arbejder som kordegn i Jakobskirken i Roskilde.

På de sidste sider i bogen er der sjove fakta om dyrene, som læseren møder i bogen. En brugerundersøgelse i Selmers Børnehus i Hørsholm viste, at dyrene i høj grad fangede børnenes interesse, fortæller Gitte Brink.

Inspireret af niece Bogen om Elvira Hårspire har været et fritidsprojekt for de to veninder.

- Det har taget en del år at skrive bogen, da det har været et hobbyprojekt ved siden af vores arbejde. Vores inspiration til bogen har været Katjas niece Elvira, og isbjørnebamsen i bogen har hun fået af Trygfonden, da hun var på hospitalet, siger Gitte Brink.

Bogen er en hyggelig fortælling om de mange søde dyr som Elvira Hårspire møder på sin vej.

Bogen henvender sig til børn i alderen tre-seks år, og far og mor må gerne læse med.

Bog & Idé har Elvira-bog Bogen kan købes i Roskilde hos Bog & Idé på Stændertorvet og på Ro's Torv, men du kan også få fingre i den på nettet.

- Vi har doneret 50 bøger til Verdensnaturfonden, hvor man kan købe bogen, og så går overskuddet til fonden, siger Gitte Brink.