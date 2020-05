Roskilde-koret Di Vers er på udkig efter en ny dirigent. Her ses de under prøverne til teaterkoncerten »Whether to Fly« i efteråret 2018. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kor søger ny dirigent: Må gerne være lokal

Roskilde - 02. maj 2020

Det rytmiske kor Di Vers i Roskilde søger en ny dirigent, efter at Mie Rank Brunberg har takket ja til et kor i København, der ligger tættere på hendes bopæl. Mie Rank Brunberg nåede at være dirigent for Di Vers i små tre år og skulle efterfølge Jakob Høgsbro, som stod i spidsen for koret i næsten 19 år.

Begge har været gode til at få koret uden for Roskildes grænser, men Di Vers' formand Nils Boesen lægger op til, at man fremover gerne vil være mere lokal.

- Vi håber at finde en dirigent med et tilhørsforhold til Roskilde, selv om alle er velkomne til at søge stillingen. Men vi lægger ikke skjul på, at det er vigtigt for koret at være en del af Roskilde, siger han.

Der er ansøgningsfrist den 11. maj, og derefter var det planen, at to-tre ansøgere fik mulighed for at arbejde med koret på to øveaftener, men som det er nu, er det svært at holde auditions.

- Vi kan kun gøre det med ni medlemmer, så vi ikke er mere end 10 samlet. Uanset hvad er det vigtigt for os at have en ny dirigent på plads efter sommerferien, så vi ikke skal begynde sæsonen med skiftende vikarer, siger Nils Boesen.