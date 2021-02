Københavnsvej er i øjeblikket ved at blive sat i stand, og her skal Kopicentret rykke ind hos Boresko.

Kopicenter rykker ind hos Boresko

Kopicentret har gennem en periode haft pladsproblemer, og det har også knebet med parkering. Under jagten på nye lokaler blev der indledt dialog med Jan Grye Pedersen fra Boresko, og det har nu ført til, at virksomheden rykker ind hos Boresko, hvor serviceringen af kunder fortsætter.

- Jeg glæder mig til, at vi på den måde slår pjalterne sammen og nu kan give en endnu bedre service til de nuværende kunder og til de nye kunder der kommer til, siger Jan Grye Pedersen, der ejer Boresko.

Kopicentret er et gammelt Roskilde firma, der leverer inden for kopi og printopgaver i alle størrelser fra A6 til storformat, til f.eks. banner, roll-up og beachflag og på næsten alle materialer.

I forbindelse med flytningen udtræder Morten Bo Bertelsen af firmaet, mens hans bror Jakob Bo Bertelsen og Carsten Nielsen fortsætter på den nye adresse. De har begge et omfattende kendskab til branchen.

- Selvfølgelig er det med en vis vemod, at vi nu efter næsten 40 år flytter fra kælderen på hjørnet. Til gengæld glæder jeg mig over at, det denne gamle Roskilde-virksomhed nu kan fortsætte, siger Morten Bo Berthelsen.