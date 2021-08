Stibroen skal gå her fra enden af Maglelunden på Musicon og over Holbækmotorvejen. Det er ikke afgjort endnu, hvor den skal gå ned på den anden side. De afsatte 40 millioner kroner rækker ikke til også at føre den over Darupvej. Foto: Lars Kimer

Kontroversiel stibro får rygdækning af advokater

Roskilde - 14. august 2021 kl. 07:02 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Et par dyre advokater er blevet hyret ind af Roskilde Kommune for at få juridisk sikker grund under fødderne i den betændte sag, byrådet og forvaltingen gik på sommerferie på.

Byrådsmødet 16. juni endte i kaos, da det kom for en dag, at den planlagte stibro over motorvejen til at forbinde Musicon og Dyrskuepladsen er i strid med lokalplanen.

Det skyldes, at broen bliver dyrere end først antaget og ikke kan gå over både Holbækmotorvejen og Darupvej for de afsatte 40 millioner kroner. Går broen kun over motorvejen, vil den medføre nedrivning af Kamstrupsti 2 mellem Darupvej og motorvejen, hvor foreningerne MC Roskilde 74 og Roskilde Amerikanerbil Klub holder til.

Lokalplanen tilsiger for det første, at stibroen »dels føres over Darupvej med niveaufri skæring til terræn på sydsiden af Darupvej«.

Og så skal broen »udformes og anlægges, så bygninger på Kamstrupsti 2 kan bevares«.

Afkortning ok Roskilde Kommune har deres egne jurister, men har i denne sag fået advokatfirmaet Bech-Bruun til at vurdere, om de kan dispensere fra lokalplanen. Hele notatet er foreløbigt ikke offentligt tilgængeligt, men er kommet DAGBLADET i hænde.

De to advokater giver kommunen rygdækning, idet de ikke vurderer, at det nye broforløb går imod lokalplanens principper. Derfor kan kommunen give dispensation uden at udforme en ny lokalplan.

Advokatnotatet lægger vægt på, at der i lokalplanens formålsbestemmelse ikke er sigtet til en særlig udformning af broen. Blot at den skal forbinde Musicon og Dyrskuepladsen. Derudover er der ikke sigtet til en bestemt placering af broen i området mellem motorvejen og Darupvej i lokalplanen, der er udlagt til vejanlæg, stibro og parkering.

Klubber dømt ude Så langt, så godt. Broen behøver altså ikke at fragte cyklister og gående hele vejen over både motorvejen og Darupvej.

Men hvad så med bestemmelsen om, at Kamstrupsti 2 skal bevares, så de to klubber kan blive boende?

Det vurderer advokaterne ikke er en del af lokalplanens principper, og derfor kan kommunen godt give dispensation.

Principperne omfatter lokalplanens formål, men som hovedregel ikke bestemmelser, der »mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering«.

Her bliver den juridiske vurdering noget mere fortolkende, men advokaterne ender på baggrund af praksis fra andre sager med den konklusion, der giver Roskilde Kommune rygdækning.

De forholder sig ikke specifikt til den del af lokalplanens formål, der fastlægger »områdets primære anvendelse til aktiviteter, der understøtter kultur- idræts- og fritidsinteresser«. Hvilket kunne være at bevare motorcykelklubben og amerikanerbilklubben.

Aftale med klubber Roskilde Kommune har dog indskrevet i de to klubbers brugsaftale for Kamstrupsti 2, at de kan komme til at vige pladsen for stibroen, hvis det ender med den korte udgave. I det tilfælde vil kommunen forsøge at genhuse de to klubber.

Stibroen skulle oprindeligt sendes i udbud til august, men det er udskudt til efter budgetforhandlingerne.

Her indgår en mulig udvidelse af projektet på 22 millioner kroner, så broen kan føres hele vejen over Darupvej.

