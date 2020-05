Forsiden til Peter Handkes roman »Ulykkelig og uden ønsker«, der er blevet udråbt til et mesterværk af anmelderne.

Kontroversiel nobelprismodtager kan alligevel sælge bøger

Roskilde - 10. maj 2020 kl. 06:15 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en forfatter modtager Nobelprisen i litteratur, plejer det straks at give en stigning i salget af vedkommendes bøger. Men det var ikke tilfældet med den østrigske forfatter Peter Handke, da han blev udnævnt til prismodtager for 2019, mens den polske forfatter Olga Tokarczuk fik den pris, der skulle have været uddelt i 2018.

Begge forfattere udgives af Batzer & Co., men forlægger Arild Batzer kunne konstatere, at de to bøger, han allerede havde udgivet med Peter Handke, stadig ikke solgte noget. Forklaringen er, at Peter Handke har været en kontroversiel figur, siden han støttede serberne under Balkan-krigene og tilmed talte til den krigsforbryderanklagede serbiske præsident Slobodan Milosovics begravelse i 2006. Af samme grund udløste Nobelprisen i litteratur også stor postyr, fordi mange mente, at han ikke var en værdig modtager.

- Jeg er overhovedet ikke enig med ham rent politisk, men jeg synes, han er for stor en forfatter til ikke at være på et dansk forlag, siger Arild Batzer.

Faktum var dog, at han udover de allerede to udgivne titler stod med fire andre bøger af Peter Handke, som risikerede at sælge lige så dårligt.

- Jeg valgte at lave om på udgivelsesrækkefølge og tog en af hans bedste bøger, som blev skrevet længe før Balkan-kontroversen. Desuden hyrede jeg en ny oversætter, Madame Nielsen (et alias for forfatteren Claus Beck-Nielsen, red.), som også er i stand til at skabe opmærksomhed, siger Arild Batzer.

Taktikken må siges at have virket. Romanen »Ulykkelig og uden ønsker« fra 1972, hvor Peter Handke skriver om sin mors selvmord året før, har siden udgivelsen i slutningen af marts modtaget forrygende anmeldelser i Berlingske, Politiken, Weekendavisen og Kristeligt Dagblad, og det har igen smittet af på salget.

- Det er lykkedes at vende strømmen. Første oplag bliver snart udsolgt, og den har været på tredjepladsen over bestsellere i Boghallen på Rådhuspladsen, siger Arild Batzer, som sagtens kan forstå kritikken af Peter Handkes person.

- Man er nødt til at læse bøgerne for det, de er. Jeg har dog lige købt en roman til udgivelse af en bosnisk forfatter, der er en af de største kritikere af Handke.

