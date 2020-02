Kunstneren Christian Lemmerz har lavet et værk, der bliver støbt ind i hele facaden på det nye erhvervshus. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kontroversiel kunstner fylder facaden på nyt erhvervshus

Christian Lemmerz, der er kendt for en til tider dyster og provokerende stil, skal skabe et stort værk på gavlen af Roskildes nye erhvervshus, Samspillet. Det blev offentliggjort ved første spadestik på byggeriet i bydelen Musicon.

Teknikken til at integrere motiver i betonelementer er allerede afprøvet andre steder. Mest kendt er nok Rigsarkivets bygning i Viborg, som er designet som en stor bogreol. Men det er, så vidt vides, første gang, at et kunstværk med alle dets små finurligheder og skæve streger skal overføres til store betonplader.