Haveforeningernes kontrakt med Roskilde Kommune udløber i 2024, og det blev af en bank brugt som begrundelse for at sige nej til at låne penge til et kolonihavehus. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Kontraktudløb skaber usikkerhed i kolonihaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kontraktudløb skaber usikkerhed i kolonihaver

Roskilde - 07. maj 2020 kl. 13:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hidtil har det ikke været det store problem at sælge eller sælge et kolonihavehus i Roskilde. Men noget tyder på, at det kan blive tilfældet de kommende år.

Læs også: 1200 kolonihaveejere ved ikke hvad der sker i 2024

Som vistnok den første har Steen Uffe Tommerup fået nej af banken til at låne penge til et kolonihavehus. Derimod kunne han sagtens låne penge til et sommerhus. Bankens begrundelse for afslaget på et lån til et hus i en haveforening var, at løbetiden ville række langt længere end den langtidskontrakt, som haveforeningerne har med Roskilde Kommune om brug af jorden. Den blev indgået i 1974 og udløber i 2024.

Hverken i kommunen eller i Roskilde Haveselskab, som er paraplyorganisation for haveforeningerne i Roskilde, forestiller man sig, at kommunen vil benytte aftaleudløbet til at flytte nogle af haveforeningerne og bruge jorden til byudvikling, men alene muligheden for, at det kan ske, har ikke desto mindre forhindret mindst én handel. Derfor ønsker haveselskabet ikke at vente helt til 2024 med en afklaring på fremtiden.

- Vi tænker ikke, det er noget, vi skal være nervøse for bliver et generelt problem. Vi har ikke hørt om et eneste tilfælde før nu. Men vi vil da arbejde på at få en aftale på plads før 2024, siger haveselskabets formand, Selina Ullergaard.