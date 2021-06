Se billedserie Skulle det være en ungdomsbolig i Trekroner? Boligselskabet Sjælland har 81 på vej. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kontorhus forvandlet til boliger til unge

Roskilde - 18. juni 2021 kl. 13:55 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Solen skinnede, og velkomstflagene blafrede i vinden, da Boligselskabet Sjælland i denne uge bød indenfor i Universitetsparken i Trekroner. Her blev der afholdt åbent hus-arrangement på de ungdomsboliger, boligselskabet har undervejs i og omkring den gamle CAT-bygning ved RUC.

- Det fede er, at det ligger lige klos op ad universitetet, Absalon og stationen. Og så synes vi, at det er en fin gammel bygning. Den er bygget midt i 90'erne i rigtig fin kvalitet, og vi har faktisk forsøgt at bevare så meget som muligt, så vi skifter ikke vinduer eller varmeanlæg, fortæller Tommy Novland, projektudvikler hos Boligselskabet Sjælland, om byggeprojektet.

81 moderne studieboliger skal projektet ende ud i. De første 35 i den omdannede CAT-bygning og så 46 mere i et nybyggeri tæt ved. Boligerne i CAT-bygningen står først i rækken, og det var en af disse, interesserede kunne komme ind og tage et kig på ved onsdagens åbent hus.

- Da huset blev bygget af CAT Fonden, var det meningen, at den her bygning skulle være et bindeled mellem universitets-, studie- og forskningsmiljøet og så erhvervslivet. Det kom bare aldrig op at køre, og så har det fungeret som kontorhotel indtil sidste år, hvor vi fik muligheden for at købe det. Så tænkte vi, hvorfor ikke spinde videre på den tanke - og lade det her hus være et bindeled til studiemiljøet og byen, siger Tommy Novland.

Minimalistisk indretning i prøvelejligheden. Alle boliger har eget bad, wc, køkken med kogeplade, ovn og køleskab - lige den type boliger, der er i allerhøjest kurs. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Café på vej Bæredygtighed er højsædet, når der i dag etableres boliger, og derfor er der også glæde at spore hos Boligselskabet Sjælland over, at mange elementer fra de gamle kontorfaciliteter bliver bevaret i de nye ungdomsboliger. Udover vinduer og varmeanlæg betyder det, at en stor andel af el-installationerne og facaderne også får lov til at indgå i bygningen for fremtiden.

- Som sagt bevarer vi så meget fra det gamle hus som overhovedet muligt. Alt, hvad vi synes, der dur, og som har en fornuftig levetid, siger Tommy Novland.

Derudover er der et øget fokus på fællesskaber, og huset får både fællesrum i stuen og på 1. sal, ligesom der vil være fælles vaskeri og et fælleskøkken, man kan benytte, hvis man skal afholde arrangementer. Målet er desuden at få en café ind i stueetagen, og her skulle man være i dialog med en aktør. Endnu er det dog for tidligt at afsløre hvilken.

- Vi vil finde en restauratør, der har mod på at drive en café herude. Dels for at give noget liv til dem, der bor her, men faktisk også for at trække de studerende ovre fra RUC og Absalon over i huset, så huset ligesom bliver en generator herude og er med til at understøtte studiemiljøet, siger Tommy Novland.

De første 35 boliger bliver bygget her i den gamle CAT-bygning og er klar til indflytning i starten af oktober. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Toværelses til roomies Alle boligerne - der kommer til at ligge i størrelsen 47 til 50 kvadratmeter - vil have eget bad, wc og køkken med kogeplade, ovn og køleskab. Den slags ungdomsboliger vil der ifølge Boligselskabet Sjælland fortsat være skarp efterspørgsel på.

- Studieboliger i København er nærmest umulige at finde, og hvis du finder dem, er det sandsynligvis noget privat - som jo bare er dyrere. Vi kan lave det i et mere behersket prisleje. Det er stadig mange penge for unge mennesker, men det er billigere, når det er alment. Jeg tror, det vil tiltrække nogle af dem, der ikke kan finde noget i København, som vil vælge at bo herude og være en del af miljøet, siger Tommy Novland.

Boligerne i den gamle CAT-bygning bliver et-værelsesvarianter. I det kommende nybyggeri vil der også være toværelsesboliger, som kan bruges af både par og vennepar.

- Umiddelbart med toværelses tænker man jo par. Det, der er lidt udfordrende, når det er studieboliger, er, at begge i parret skal være studerende. Derfor har vi faktisk sadlet en smule om og har indrettet toværelsesboligerne ovre i det nye, så de også kan fungere som rooms. To venner kan altså bo der og alligevel have lidt privatliv hver for sig, selvom de deler en bolig, fortæller Tommy Novland.

Indtil videre er alt gået som planlagt med arbejdet på den gamle CAT-bygning, og efter sommerferien skydes der så gang i nybyggeriet, hvor boligerne der vil være klar til studiestart næste år.

Vil man have hurtig besked om de nye boliger, kan man tilmelde sig Boligselskabet Sjællands nyhedsbrev. Her vil der blive informeret, lige så snart det er muligt at søge ungdomsboligerne.

- Det fede er, at det ligger lige klos op ad universitetet, Absalon og stationen. Og så synes vi, at det er en fin gammel bygning, siger projektudvikler Tommy Novland om placeringen, der snart bliver til ungdomsboliger. Foto: Jørgen C. Jørgensen

