Det er især transporten af de store mængder grus, der skal graves i de kommende år ved Vindinge, som giver bekymringer i lokalområdet. Roskilde Byråd deler bekymringerne og har netop godkendt et høringssvar til regionen.

Kontaktråd for grusgravning ved Vindinge er en del af høringssvar

Roskilde - 27. april 2018 kl. 16:14 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var sammenhold at spore over hele linjen, da Roskilde Byråd godkendte et høringssvar til Region Sjælland om VVM-screening og ansøgning om råstofindvinding på Nymølles areal nord for Stærkendevej i Vindinge.

Der var i hvert fald ingen uenighed blandt byrødderne, hvor samtlige talere talte om, at den næste etape af grusgravning skal foregå så hurtigt som muligt, og til mindst muligt gene for naboerne i Vindinge.

- Det er en sag, vi har diskuteret meget i udvalget. Mange har talt med borgerne ude i Vindinge, sagde formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui (S) og oplyste, at politikerne deler borgernes bekymringer.

Det er især mængden af tung transport og vejene, som ikke er lavet til den, som giver debat og bekymring.

- Vores fokus er, at der skal være mindst muligt transport, sagde Karim Friis Arfaoui.

I høringssvaret opfordrer Roskilde Kommune blandt andet til, at regionen opretter et kontaktråd med repræsentanter fra Vindinge Lokalråd, kommunen, regionen, Nymølle og Hedeland for at sikre en god dialog.

