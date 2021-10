Team Effekts vinderforslag var det eneste af de syv i arkitektkonkurrencen, der opererede med en tunnel under jernbanen, mens alle andre havde foreslået en bro over banen. Illustration: Team Effekt Arkitekter

Konsulenter skal se på om kæmpe projekt er realistisk

Roskilde - 12. oktober 2021 kl. 08:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det er over to år siden, at Ny Østergade-projektet sidst har været oppe at vende politisk. Dengang var det for at tage en beslutning om ikke at forlænge den option, projektets oprindelige idémand, arkitekt Claus B. Hansen, havde haft, men i stedet blot vente på, at Transportministeriet var parat til at forhandle om at overdrage de arealer, som Banedanmark i dag ejer, og som er nødvendige for at gennemføre projektet.

Nu er ventetiden ovre, og Transportministeriet lader til at have trukket proppen af den flaske, i hvilken projektet har været gemt af vejen.

Hængeparti En embedsmand i Transportministeriet har nemlig ringet til en embedsmand i Roskilde Kommune og givet udtryk for, at ministeriet nu er indstillet på at afhænde det pågældende areal, fordi der nu - i modsætning til tidligere - er fundet en løsning på spørgsmålet om S-tog til Roskilde, hvor der ikke bliver lagt beslag på arealet på sydsiden af stationen.

- Det er rigtig gode nyheder, som jeg naturligvis er rigtig glad for, siger borgmester Tomas Breddam (S), som gennem det seneste par år har mødtes med transportminister Rasmus Prehn adskillige gange og hver gang har mindet partifællen om, at de havde et hængeparti om Ny Østergade.

Ked af krav De gode nyheder kunne dog have været endnu bedre.

- Der er stadig et krav om, at køberen af arealet skal finansiere et nyt rangerareal til Banedanmark. Det kunne vi godt have undværet, siger Tomas Breddam, som har svært ved at se, at rangerarealet i Roskilde bliver særlig flittigt benyttet.

Det er mere end fem år siden, at vinderen af en arkitektkonkurrence for det samlede projekt blev afsløret. Dengang i 2016 pegede dommerkomiteen på Team Effekts forslag, som var det eneste, der opererede med en tunnel, der giver lette trafikanter en direkte forbindelse mellem Køgevej og Hersegade. Dermed var det dét projekt, som bedst bandt byen sammen, fandt dommerkomiteen.

Imidlertid er der løbet så meget vand i åen, at det ikke er et projekt, der kan sættes i søen uden videre. Først skal det undersøges, om det overhovedet er realistisk. For som forvaltningen udtrykker det over for økonomiudvalget: »Der er en betydelig usikkerhed forbundet med projektets mulige realisering.«

Mange problemer Trods de mange arbejdstimer, der allerede er lagt i det, er der en række planmæssige, tekniske og økonomiske vanskelige problemstillinger ved vinderprojektet, som skal håndteres. Den slags kræver store ressourcer, ikke kun for den udvikler, der i givet fald kommer til at stå for projektet, men også fra kommunens side.

For at mindske risikoen for, at kommunen bruger en stor mængde ressourcer på et projekt, som i sidste ende ikke viser sig at være realiserbart, lægger forvaltningen derfor op til, at kommunen i første omgang får udført et såkaldt feasibility-studie af, hvad der er realistisk, og hvad der skal til for, at projektet kan lykkes. Det er en analyse, som kræver særlig ekspertise, og som kommunen derfor påtænker at lægge ud til en ekstern konsulent.

