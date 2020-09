Konkursramt og genåbnet under corona: Vi overlever

- Selvfølgelig kæmper vi, ligesom alle andre gør. Det gør det ikke nemmere med denne her corona, men vi har været det igennem én gang med nogle konkurser, og vi satser stærkt på at kunne overleve. Det er ikke der, vi er, siger Frantz Weidemann.

Ilden har også en filial i Næstved, og de to tilbageværende restauranter har hele tiden været de stærkeste. Konkursen i coronakrisens start ramte også restauranten i Roskilde, fordi den hang sammen med de to nødlidende i København og Odense.

- Folk har ikke været opmærksomme på, at vi har haft åbent. Det har taget noget tid for folk at vide det, men jeg har kun hørt godt fra roskildenserne om, at vi er genåbnet, siger han.