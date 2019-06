Hvis man har mulighed for at investere nogle millioner, kan man måske kalde sig godsejer. Vibygaard Gods gik konkurs i februar og er nu sat til salg. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Konkursramt gods til salg: Alle kan blive godsejer

Roskilde - 11. juni 2019 kl. 15:52 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke hver dag, at en ejendom som Vibygaard Gods kommer til salg. Godset er med sine 284 hektarer en af de helt store jordbesiddelser på Sjælland, og Danmarks største økologiske landbrug. På grund af et renteswap på 100 millioner kroner gik godset konkurs i slutningen af februar. Renteswap er et finansielt instrument, hvor to parter udveksler rentebetalinger i en periode.

Kurator og panthaverne har givet Jan Vistisen fra EDC Videbæk opgaven med at sælge Vibygaard Gods, som ligger i udkanten af Viby.

- I Jylland er det en dagligdags ting, at landbrug går konkurs, siger Jan Vistisen og forklarer, at han har specialiseret i at håndtere salg af konkursejendomme.

Alle jorde og bygninger på Vibygaard Gods er bortforpagtet, så der bliver umiddelbart ikke tale om, at den nye ejer skal ind og tage del i driften. Selve hovedhuset blev solgt fra i 1970'erne og huser i dag et familiecenter, hvor vanskeligt stillede familier får døgnbehandling. Til Vibygaard Gods hører i stedet for et helt gedigent parcelhus, samt tre udlejningsboliger.

- Ejeren flytter ikke ind her, siger Jan Vistisen og forklarer, at landbrugslovgivningen er blevet så liberaliseret, at hvis en køber ønsker at opføre eksempelvis en ny herreskabsbolig, kan vedkommende søge kommunen om tilladelse på helt almindelig vis.

I salgsopstillingen får man også oplyst, at der er tale om en historisk ejendom fra 1300-tallet, som blandt andet har været ejet af adelsslægten Sparre.

Prisen står til én million kroner, men det vil være urealistisk at forvente, at man kan købe godset til den pris. Bare jorden alene har med de nuværende jordpriser på Sjælland en værdi mellem 28-40 millioner kroner.

- Jeg har en idé om prisen, men den holder jeg for mig selv, siger Jan Vistisen og oplyser, at der indledningsvis har været mange interesserede, så derfor har kuratoren og panthaverne i samarbejde med ejendomsmægleren besluttet at lave en budrunde.

Den slutter den 25. juni.

- For alle parter er det ønskeligt, at salget sker hurtigt, siger Jan Vistisen og oplyser, at efter salget er ejendommen renset, så der følger ikke gæld med.