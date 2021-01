Oven på endnu en sag med en villaolietankejer, som står i en voldsomt dyr sag om olieforurening, beder Roskilde Kommune nu igen miljøministeren om at få lavet loven om, så folk ikke behøver gå personligt konkurs. Lovændringen kan være ret simpel, er kommunens vurdering. Billedet er fra den seneste sag, hvor tankejer Karl-Ove Møller fra Gundsømagle fik hældt 900 liter på sin tank, og bare tre-fire dage senere var olien forsvundet. Foto: Kim Rasmussen

Konkurser i olietank-sager: Vil have minister på banen

Roskilde - 19. januar 2021 kl. 06:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune mener endnu en gang, at miljøministeren må tage et grundigt tjek af lovgivningen om villaolietanke, for lovgivningen er ikke god nok, som den er i dag. Derfor har kommunen skrevet til ministeren.

Det skyldes, at Roskilde Kommune igen er ramt af en sag med en olietankejer - som DAGBLADET beskrev i avisen den 28. november. Som loven er i dag, så ender tankejeren med at gå personlig konkurs som følge af omkostninger til sagen, og efterfølgende hænger kommunen på en stor regning til oprensning.

- Vi ønsker loven revideret, således at private grundejere ikke kan pålægges et så betydeligt ansvar og mulige udgifter, som det er tilfældet i dag. Endvidere ønskes det ændret, at kommunerne skal finansiere udgifter til oprensning, som overstiger forsikringssummen, skriver formanden for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune, Karim Friis Arfaoui (S), i et brev til miljøminister Lea Wermelin (S).

Imod intentionen I de tilfælde, hvor der er tale om en ikke-lovlig villaolietank (fx hvis tanken eller rørføringer er forældede), dækker forsikringsordningen ikke, og det vil være grundejeren, der skal finansiere opfyldelse af kommunens påbud om undersøgelse/oprensning. Dette er stik imod intentionen med forsikringsordningen om at undgå, at private grundejere skal betale for millionoprensninger.

Problemerne opstår i de tilfælde, hvor forsikringen for villeolietankejere ikke dækker. Hvis dele af installationen af forskellige årsager viser sig at være ulovlig, skal villaolietankejeren selv dække hele beløbet. Hvis forsikringen dækker, så er der dækning for de første cirka 4,1 millioner kroner i udgifter.

- Selv hvis fosikringen dækker, oplever vi store udgifter i de her sager. Det er nemlig kommunen, som må dække ud over det, forsikringen dækker, siger Karim Friis Arfaoui.

Flyt ansvaret De seneste fire år har Roskilde Kommune haft to sager, hvor forsikringsdækningen ikke har været nok. Det har givet kommunen en udgift på 7,7 millioner kroner, og nu kommer der så en ny sag, hvor forsikringen slet ikke dækker.

- Vi mener faktisk, dette kan løses rimelig nemt. Det kan ske ved, at olieselskabet, som fylder olie på tanken, har ansvaret for eventuel oprensning, hvis de fylder olie på en installation, som ikke er lovlig. Derved vil vores påbud skulle gå til en professionel, ikke en privat grundejer, som forventeligt ikke har den store indsigt i miljølovgivningen, siger Karim Friis Arfaoui.

- Vi håber, at miljøministeren vil overveje, om ikke en ny ordning bør dække over igangværende sager også, så vi undgår flere sager, hvor borgere står og går personligt konkurs. Det kan vores samfund ikke være tjent med, siger Karim Friis Arfaoui.

Roskilde Kommune henvendte sig sammen med andre sjællandske kommuner om dette til Miljøstyrelsen tilbage i 2016. I forbindelse med den seneste artikel i DAGBLADET om problematikken har styrelsen meldt ud, at der fortsat arbejdes med sagen, men sagsarbejdet ikke er afsluttet endnu.

