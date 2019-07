Se billedserie Operasangeren Hanne Fischer var konferencier ved Opera i Roskilde i både 2014 og 2015 og vender tilbage i år. Denne gang er rollen som konferencier dog overladt til Lars Halby. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kongelige operasangere indleder sæsonen i Roskilde

Roskilde - 26. juli 2019 kl. 15:27 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For operasangeren Hanne Fischer er Opera i Roskilde lig med starten på en ny sæson. Hun er blandt solisterne, der står på scenen i Palæets gård søndag den 4. august, når der for 30. år i træk er koncert med Den Kongelige Opera.

Læs også: Opera og håndtegn går hånd i hånd på Roskilde

- Det er altid den første koncert med Det Kongelige Teater efter ferien, og det er samtidig starten på vores sommerturné. Man skal altid lige i gang igen som sanger, og så er det godt at have det som øjemål. Samtidig føles Roskilde som at komme hjem, fordi jeg har været med, siden jeg var ret ung sanger, siger Hanne Fischer.

Mezzosopranen var også med til 25-års jubilæet i 2014, hvor vejret for en sjælden gangs skyld var ved at spænde ben for arrangementet.

- Jeg husker, at det var tæt på at blive aflyst, fordi det blæste, og der blev lovet regn. Men vi gennemførte, og 10 minutter efter at jeg havde sat mig ind i bilen, begyndte det at vælte ned. Måske er det nærheden til domkirken, der gør, at vejrguderne holder hånden over os, siger hun.

Både i 2014 og 2015 udfyldte Hanne Fischer rollen som konferencier, men siden 2017 har Lars Halby været på som fast konferencier.

- Jeg havde ikke prøvet at være konferencier før, og det var sjovt, men jeg endte med at vælge det fra, fordi det blev for stort et arbejde, når jeg også skulle synge. Det kræver en del forberedelse at fortælle om de enkelte numre, så det er dejligt, at Lars Halby har taget det ærefulde hverv, siger hun.

Da Opera i Roskilde begyndte i 1990, var det nyt for de kongelige operasangere at tage ud i sommerlandet og optræde udendørs for publikum, men siden er flere byer kommet med, så det er blevet til en fast tradition med en turné i august.

- Jeg elsker at komme rundt til alle de skønne steder i vores land og synge. Det at være udenfor giver en helt anden nærhed og nærvær med publikum, som jo sidder meget tæt på os, og som vi kan få øjenkontakt med. I Roskilde kommer de mange opera-interesserede, som kommer år efter år, men til de andre koncerter rundt i landet er det også ofte folk, som ikke har været til opera før. Det er dejligt. Så Roskilde har en stor andel i den dejlige tradition, som nu har spredt sig til hele landet, siger Hanne Fischer.

Programmet til Opera i Roskilde har ofte budt på smagsprøver på den kommende sæson på Det Kongelige Teater, men sådan bliver det ifølge Hanne Fischer ikke i år. Der vil være et par smagsprøver, men også af helt andre genrer end opera, og som ikke hører til årets repertoire. Udover Hanne Fischer er solisterne sopranen Ann Petersen, tenoren Niels-Jørgen Riis og bassen Kyungil Ko. Sidstnævnte er fra Sydkorea og er netop blevet fast tilknyttet Solistensemblet på Det Kongelige Teater og skal for første gang med på sommerturnéen.

Sangerne møder ind fra ferie den 1. august og går straks i gang med at øve, selv om de har holdt sangstemmerne ved lige undervejs.

- Jeg holdt engang ferie i seks uger, og det tog et halvt år for min stemme at komme tilbage på samme tekniske niveau, som da jeg gik på ferie. Men det var, da jeg var ung og ikke havde erfaring med, hvad det kræver at synge opera, siger Hanne Fischer.

Billetter til Opera i Roskilde kan købes på www.billetexpressen.dk eller via Roskilde Musikforening, Roskilde Kunstforening og Roskilde Teaters hjemmesider.

