Kongelig modtagelse på dobbelt festdag

- Er det dig, der er Sigurd? Det spørgsmål stillede talrige elever på adskillige klassetrin på Himmelev Skole i morges til DAGBLADETs udsendte, som hver gang afviste at være skolens nye leder. Det er nemlig Sigurd Brønnum, som havde første skoledag på »sin« nye skole, og som blev modtaget med flag i flagstangen, og af næsten alle elever, der stod uden for klasselokalerne og flagede, mens de konstituerede viceskoleledere Kasper Broeng og Mette Breschel gav Sigurd Brønnum den første tur rundt på skolen.

