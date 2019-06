Kongehuset og minister melder fra til indvielse af kirke

Også kirkeminister Mette Bock har modtaget en invitation, som ligeledes blev besvaret med en beklagelse og et desværre. Her var det folketingsvalget, der kom på tværs. Som minister er det svært at love sig ud til noget på et tidspunkt, hvor det er højst usikkert, om man stadig er minister.

- Selvfølgelig ville det have kastet glans over indvielsen, hvis dronningen var kommet. På den anden side er det okay, at hun ikke gør, for det ville have taget rigtig mange pladser i kirken, og vi vil også gerne have, at så mange som muligt fra menigheden får mulighed for at deltage, og det får de nu, siger sognepræst Marianne Juul Maagaard.