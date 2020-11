Roskilde Domkirke har oplevet et stort rykind af konfirmander til gudstjenesten søndag klokken 17. Det skyldes ikke mindst, at nabosognenes konfirmander har fået øjnene op for, at det er til at komme i kirke i Domkirken trods corona.

Konfirmationerne er reddet: Stort rykind i domkirken af konfirmander fra nabosogne

Konfirmanderne er kommet ind i Roskilde Domkirke for at høre Guds ord - og for at få et af de mange krydser, som de skal have for at kunne blive konfirmeret.

Og det med krydserne er svært i denne tid, for det er småt med pladsen i de mange gamle landsbykirker, hvor coronakravene gør, at der ikke må være mere end tre-fire håndfulde kirkegængere.