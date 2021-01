Et af de faste indslag ved konfirmandtræffet er, at konfirmanderne får malet et kors i panden, men det går heller ikke i disse tider. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Konfirmander går glip af træf i domkirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konfirmander går glip af træf i domkirken

Roskilde - 26. januar 2021 kl. 05:33 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Hvert år i uge seks plejer Roskilde Domkirke at være fyldt med konfirmander, der mødes til det store konfirmandtræf i Roskilde Stift. Sådan bliver det ikke i år, hvor det længe har stået klart, at det ikke kan lade sig gøre at have 3500 unge samlet i domkirken, fordelt over tre dage i hold på 5-600 ad gangen.

Læs også: Sogne er tæt på at udskyde konfirmationer

- Det er ærgerligt for den årgang konfirmander, at de går glip af det, for det er noget, som man taler om i familierne, siger Stinna Ahrenst, religionspædagogisk konsulent i Roskilde Stift, som er med til at arrangere konfirmandtræffet.

Sidste år var der konfirmandtræf 4.-6. februar, dvs. et par uger før Covid-19 for alvor kom til Danmark, og da arrangørgruppen mødtes igen efter sommerferien, måtte de erkende, at det så sort ud med 2021-træffet.

- Det var meget mærkeligt at skulle træffe beslutningen, men domkirkens administration meddelte, at det nok ikke var realistisk at være så mange samlet i februar. Vi har helt abstinenser for øjeblikket, for vi har været vant til at have travlt i disse uger, siger Stinna Ahrenst.

Rollespillere på besøg Da det stod klart, at konfirmandtræffet ikke kunne holdes fysisk, gik arrangørgruppen i gang med at tænke over, hvad der i stedet kunne lade sig gøre.

- Vi prøver at fastholde forbindelsen til konfirmanderne, så vi ikke aflyser alt. Vi vil gerne hjælpe præsterne i sognene, for aflysningen går også ud over deres undervisning, siger Stinna Ahrenst.

Derfor er der stadig blevet sendt undervisningsmateriale ud til sognene, og de har fået tilbud om at få besøg af de rollespillere, som medvirker i konfirmandtræffet i domkirken. Men selv det har corona spændt ben for.

- Rollespillerne skulle have været ude i januar og februar, men håber vi i stedet, at det kan gennemføres i marts, siger hun.

Store udfordringer Konfirmandundervisningen er lige nu også ramt af forsamlingsforbuddet, så det er ikke let at være præst og konfirmand.

- Nogle prøver at lave undervisning online, mens jeg har hørt om andre, der har lavet poser med opgaver, som de har kørt ud til konfirmanderne, siger Stinna Ahrenst.

Sådan ser der normalt ud i Roskilde Domkirke, når konfirmander fra hele Roskilde Stift er samlet til det årlige konfirmandtræf. Arrangørerne måtte dog allerede efter sommerferien se i øjnene, at der ikke blev noget træf i 2021. Foto: Kim Rasmussen

relaterede artikler

Biskoppen melder ud om truede konfirmationer 24. januar 2021 kl. 10:12

Konfirmationerne er reddet: Stort rykind i domkirken af konfirmander fra nabosogne 09. november 2020 kl. 16:57

Video og billeder: Konfirmander kom hele følelsesregisteret igennem i domkirken 05. februar 2020 kl. 08:54