Koncerter i bydel kan blive sommerens lyspunkter

KultØst så dagens lys sidste år og har til formål at skabe flere kulturoplevelser i Trekroner. Foreningen lagde ud med to koncerter i august på plænen ved Skademosegård, og de gik godt, selv om det regnede så meget til den sidste koncert med Alberte Winding og Andreas Fuglebæk og Danni Elmo, at musikerne til sidst måtte give op, fordi der kom vand i monitorerne.

Ingen Roskilde Festival, ingen byparkskoncerter, intet airshow. Listen over lokale sommerbegivenheder er skrumpet voldsomt ind på det seneste, men midt i al tristessen har foreningen KultØst meldt sig på banen med sit musikprogram for sommeren.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her