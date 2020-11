Nordic String Quartet i gang med at øve Hanne Tofte Jespersens første violinkvartet Urolige Tider. Komponisten ses helt til højre i billedet.

Send til din ven. X Artiklen: Koncert med Roskilde-komponist og Nordic Sting Quartet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Koncert med Roskilde-komponist og Nordic Sting Quartet

Roskilde - 06. november 2020 kl. 11:35 Kontakt redaktionen

Ny musik der passer til tiden og gammel musik, der også passer til tiden er det tilbud, som Roskilde Musikforening tilbyder til koncerten i Salen på Roskilde Gymnasium tirsdag 10. november klokken 19.30.

Den nye musik står Hanne Tofte Jespersen fra Roskilde for, og de to øvrige værker er af Joseph Haydn og Benjamin Britten for. Alle tre værker er skrevet i tider, hvor intet var som det plejede at være.

Værkerne er Strygekvartet No. 1 Urolige Tider af Hanne Tofte Jespersen, Haydns Kvintet Opus 76 No. 2 og Brittens 1. strygekvartet No. 1.

- I livtag med strygekvartetgenren har det for mig udgjort en kæmpe inspiration at skulle dykke ned i værker af de to mestre, Haydn og Britten, og tage afsæt i noget, der havde urolige Europa til fælles med starten af det 21.årh, fortæller Hanne Tofte Jespersen.

- Set i bakspejlet har der også været en mærkelig forudanelse over det. Mens jeg lagde sidste hånd på min første strygekvartet, dukkede corona covid-19 op på arenaen, og uropførelsesåret 2020 er om noget præget af urolige tider over hele kloden.

Både Haydn og Brittens værker er skrevet i urolige tider der var præget af henholdsvis den franske revolution og anden verdenskrig.

Musikken bliver fremført af Nordic String Quartet, der består af Kirstine Zeuten Schneider og Mads Haugsted Hansen på violiner, Daniel Eklund på bratsch og Lea Emilie Brøndal på cello.

Billetter ved indgangen, som man finder på Bondetinget 1.