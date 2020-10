Kommunens nye corona-regler: Sådan holdes Roskilde i gang

Roskilde kommune har nu præciseret sine skærpede corona-regler, der på én gang skal holde epidemien nede og samtidig sikre, at samfundet kan fungere bedst muligt.

De nye tiltag har været diskuteret i byrådets centrale Økonomiudvalg og i den særlige krisestab med borgmester og forvaltningschefer, der har fungeret under corona-krisen.

Som hovedregel gennemfører kommunen alle sine nomale aktiviteter på alle punkter, hvor det er muligt at overholde retningslinjerne. Det gælder lige fra de folkevalgtes møder til borgermøder og en række andre aktiviteter.

Men meget må gennemføres på en anden måde end normalt for at minimere risikoen for smitte - og nogle arrangementer må helt aflyses.