Fra på mandag må de sidste medarbejdere i Roskilde Kommune vende tilbage til deres kontorer på rådhuset. Det drejer sig om 1000 medarbejdere, primært i administrative stillinger. Foto: Lars Ahn Pedersen

Kommunens medarbejdere er alle snart tilbage

Roskilde - 12. juni 2020 kl. 15:15 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag kom nyheden om, at de offentlige ansatte øst for Storebælt igen må komme på arbejde fra på mandag. I Roskilde Kommune er der 7000 medarbejdere.

- Vi mangler at få 1000 fysisk tilbage på deres kontorer. Men vi er klar. Vi har meldt det ud til samtlige medarbejdere, siger kommunaldirektør Henrik Kolind og forklarer, at det primært er administrative medarbejdere, der mangler.

Han påpeger, at der stadig er tale om en corona-krisetid. Derfor har de 20 afdelingschefer på rådhuset fået besked på hver at lave en plan for, hvordan deres afdelinger kan vende tilbage på en måde, så de centrale sundhedsretningslinjer kan blive overholdt.

Ikke fuldtallige fra start

Der er forskellige udfordringer, da nogle medarbejdere sidder i storrumskontorer, mens andre sidder alene eller eksempelvis kun to på et kontor.

- Alle kan i princippet komme tilbage, men vi vil nok ikke være fuldtallige fra på mandag. Borgerne må påregne lidt mere sagsbehandlingstid, men nu kan vi klare det meste igen, fortæller Henrik Kolind.

Digitale møder

Før coronaen var 200-300 medarbejdere koblet op på kommunens systemmer hjemmefra. Under nedlukningen har det tal været stabilt på 1300-1400 medarbejdere. Og meget tyder på, at hjemmearbejdspladser vil blive brugt mere fremover.

- Vi har talt om hjemmearbejdspladser i 20 år. Vi kan tænke det mere integreret ind i de funktioner, hvor det kan lade sig gøre. Vi har fået flere reaktioner fra medarbejdere, som fortæller, at de kan koncentrere sig bedre, når de arbejder hjemme, men de savner deres kollegaer, siger Henrik Kolind.

Det gælder altså for den enkelte afdeling at finde en balance i forhold til hjemmearbejdspladser. En anden forskel fremover bliver møderne. Nogle møder har man under nedlukningen fundet ud af, at man sagtens kan undvære.

- En del vil også fremover være digitale for at spare tid, siger Henrik Kolind og forklarer, at nu er teknologien der, så det gælder om at bruge den.