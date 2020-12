Se billedserie Ikke helt skidt, men heller ikke helt godt. Roskildes virksomheder giver kommunen en gennemsnitskarakter i den første undersøgelse nogensinde af det lokale erhvervsklima.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunens dialog med erhvervslivet halter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens dialog med erhvervslivet halter

Roskilde - 11. december 2020 kl. 08:50 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

På det jævne, på det jævne.

Det er ikke kun indledningen på Hans Vilhelms Kaalunds kendte digt, men også det gennemgående billede, som medlemmerne i Erhvervsforum Roskilde tegner af Roskilde Kommune i foreningens undersøgelse af det lokale erhvervsklima - den allerførste af slagsen.

Læs også: Erhvervsforum vil hjælpe iværksætterne

Undersøgelsen viser, at syv ud af 10 virksomheder alt i alt ikke er utilfredse med kommunens erhvervsvenlighed, men tilfredsheden er klart større blandt virksomheder, som har eksisteret i højst fem år. Her er tilfredshedsgraden omkring 50. Blandt mere veletablerede virksomheder daler den til lidt over 40 procent.

På en skala, der går til syv, opnår kommunen karakterer mellem 4,0 og 4,5 i fem ud af seks kategorier. Det, som virksomhederne vurderer er det bedste ved Roskilde, er infrastrukturen, som får 4,5 - endda 4,8 på underkategorien mobil- og bredbånd, omend der fra Møllehaven i Jyllinge er bemærkninger om, at et utilfredsstillende bredbånd dér har kostet virksomheder penge.

Dårligste karakterer opnår kommunen i faget dialog og inddragelse. Selv hvis man lægger de virksomheder, der giver kommunen en god bedømmelse, sammen med dem, der giver en neutral karakter, er de stadig færre end de virksomheder, der synes, at kommunen klarer sig dårligt på dette felt.

Sagsbehandling

Undersøgelsen viser, at virksomhederne blandt andet er utilfredse med kommunikationen fra kommunen i forbindelse med trafikomlægninger og med, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang inddrager virksomhederne i behandlingen af de sager, virksomhederne har liggende i kommunen, som heller ikke høster ros for effektivitet i sagsbehandlingen.

Et andet meget klart budskab fra virksomhederne er, at kommunen kan blive bedre til at benytte lokale virksomheder som underleverandører. Kun hver fjerde, der har svaret i undersøgelsen, mener, at det er nemt at komme i betragtning til at løse en opgave for kommunen. Over halvdelen er uenige.

Image kan løftes

552 virksomheder har medvirket i undersøgelsen. Af dem har 151 inden for de sidste tre år haft en sag, der skulle behandles i kommunen, og disse 151 virksomheder har en markant dårligere vurdering af kommunens service end de øvrige respondenter.

- Hvis man tog de 151 ud, ville kommunen få gennemsnitskarakterer, der ligger 0,3-0,5 højere, end de gør, så hvis kommunen virkelig vil løfte sit image, skal den sætte ind på sagsbehandlingen. Og så kan vi se, at det også er på kommunikationen, det halter for kommunen, siger Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum Roskilde.

Kogebog

Det er Thulstrup Research, der har gennemført undersøgelsen, og med en flot svarprocent - tilmed med svar fra samtlige brancher - mener Martin Sattrup Christensen, at resultaterne er meget valide og nærmest kan fungere som en kogebog for kommunen i forhold til, hvor der skal sættes ind.

- Nogle af tingene burde være fantastisk enkle at tage fat på. Andre kræver, at kommunen sætter sig ned og tænker over, hvilken service den vil give erhvervslivet, specielt når det går på tværs af forvaltninger. Dér oplever mange virksomheder, at de bliver tabt, når deres sag bliver overdraget, og det, synes jeg, kommunen bør se på, siger Martin Sattrup Christensen.

Gentages i 2021

Undersøgelsen er den første af sin art og lavet på Erhvervsforums eget initiativ og regning. Direktøren er ikke overrasket over resultatet, men mener, at det med sin høje detaljeringsgrad er langt mere anvendeligt end fx de årlige undersøgelser fra DI og Dansk Byggeri.

- Det, jeg er overrasket over, er, hvor nemt det viol være for kommunen at flytte på deres image, hvis de vil. Jeg tror, der er en vilje og imødekommenhed, både blandt politikerne og i forvaltningen, når de får at vide, hvad de skal skrue på. Det vil vi gerne hjælpe dem med, siger Martin Sattrup Christensen.

Erhvervsforum har allerede budgetteret med, at undersøgelsen skal gentages næste år. Om det på længere sigt ligefrem bliver en årligt tilbagevendende undersøgelse, er dog uvist.

- Hvis vi om tre-fire år kan se, at resultaterne ikke rykker varierer så meget, kan vi måske bruge vores ressourcer bedre, men det er meget tilfredsstillende, at vi nu har et rigtigt godt grundlag at arbejde videre ud fra, siger Martin Sattrup Christensen.