Se billedserie Sidste år mødte Vindinge-borgerne talstærkt op til borgermøde om grusgravningen, som Nymølle Stenindustri ønsker at udvide. Foto: Britt Nielsen

Kommunen vil have lukket støvende huller i grusgrav

Roskilde - 12. november 2019 kl. 19:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nymølle Stenindustri har søgt om udvidelse af den eksisterende råstofindvinding i graveområdet ved Vindinge. Det nye »hul« er på hele 220 hektar, og 72 af dem er i dag ikke omfattet af de gældende gravetilladelser for området, og derfor skal Nymølle lave en miljøkonsekvensrapport. Den har Roskilde Kommune nu givet sine kommentarer til, da det er Region Sjælland, som står for at give tilladelserne til grusgrave.

Læs også: Ansøgning om grusgrav ved Roskilde Festival vækker bekymring

Roskilde Kommune peger på seks væsentlige forhold, som den mener bør tages med i betragtning, inden der eventuelt gives en tilladelse. Et af dem er, at kommunen som udgangspunkt ikke ønsker, at områder, som ikke allerede er udlagt til graveområder, bliver det, og specielt grave-ønsket nord for Stærkendevej ser kommunen på med skepsis.

- Vi ønsker, at der bliver kigget nærmere på de effekter, som den øgede trafik vil have på området. Vi er glade for, at vi har undgået kørsel på Stærkendevej, for det ville virkelig ikke have været godt, siger formand for klima- og miljøudvalget Karim Friis Arfaoui (S).

Mere pres på Nymølle Roskilde Kommune ønsker også, at der bliver arbejdet meget mere seriøst med at få lukket nogle af de huller, som p.t. står åbne og er med til at sende støv ind over for eksempel Vindinge.

- Der skal simpelthen mere pres på Nymølle for at få dem til at lukke nogle af de huller, de har åbne, og derved kan vi få begrænset de støvgener, som Vindinge er plaget af, siger Karim Friis Arfaoui.

Miljøkonsekvensrapportens første udkast indeholder ikke data eller nye oplysninger, som ændrer ved kommunens tidligere vurdering om, at der skal dispenseres fra naturbeskyttelseslovens paragraf 16 om søbeskyttelseslinje og naturbeskyttelseslovens paragraf tre om beskyttede naturtyper for at give Nymølle lov til at køre gruset ud langs med hundesøen.

Det er arealerne i den vestlige ende af dette billede, som er sat i spil til grusgrav af Nymølle. I Roskilde Kommune er man ikke videre begejstrede for den idé.



