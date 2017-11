Græsengen 1 har tidligere været hjemsted for en fritidsklub, og i dag har blandt andre Kanal Roskilde lokaler på adressen. Nu vil politikerne give tilladelse til, at der fældes ni bevaringsværdige træer på grunden for at give plads til parcelhusegrunde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kommunen vil give sig selv tilladelse: Fæld bare ni bevaringsværdige træer

Roskilde - 16. november 2017 kl. 18:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Adressen Græsengen 1 på Hyrdehøj ejes af Roskilde Kommune, og var det ikke for Enhedslistens nej, så havde kommunen allerede nu givet sig selv tilladelse til at fælde ni bevaringsværdige træer på grunden, så der kan skabes plads til fire parcelhusgrunde, der kan give lidt kroner i kommunekassen. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Normalt giver forvaltningen dispensationerne uden politisk indblanding, men i sagen fra Græsengen var forvaltningen ikke sikker på, at den kunne meddele dispensation til at fælde så mange bevaringsværdige træer. Sagen var oppe at vende på det seneste møde i plan- og teknikudvalget.

- Vi har før givet os selv dispensationer, og det bliver vi jo i sagens natur nødt til, når vi ejer noget, hvor der skal gives en dispensation, og vi er myndighed for den dispensation. Ingen andre kan jo give den, siger Torben Jørgensen (S), formand for plan- og teknikudvalget.

Torben Jørgensen er af den opfattelse, at forvaltningen allerede havde givet et mundtligt tilsagn om, at fældningen kunne forestås, men understreger, at kommunen generelt værner meget om de bevaringsværdige træer i kommunen.

Enhedslisten var ikke af samme opfattelse, og Jonas Paludan har erklæret sagen i byrådet.

- Der er generelt for lidt natur i vores kommune, så vi mener ikke, at vi bare lige kan fjerne ni bevaringsværdige træer på vores egen grund. Det pudsige her er, at der intet stod om bevaringsværdig beplantning, da vi blev bedt om at behandle sagen om udstykning af parcelhusgrundene. Den viden kommer først efter. Den er ny, og den viden mener jeg, byrådet bør have, inden vi går videre med sagen, siger Jonas Paludan, som også er formand for klima- og miljøudvalget.

Forvaltningen havde ved samme lejlighed bedt om, helt generelt, at få tilladelse til at beslutte, hvornår der må fældes bevaringsværdig beplantning.

Det var et samlet udvalg enig om at sige nej til. Og dermed skal sager af lignende karakter altså fortsat fremlægges til en politisk vurdering.