Kommunen vil åbne for: Flere kolonihaver tæt på Rønnebærparken

Her findes allerede havekolonien Solvang. Nu lægger Plan- og Teknikudvalget op til at bruge ekstra 5.000 kvadratmeter til hygge i det grønne.

I et oplæg til udvalget havde forvaltningen undersøgt behov og muligheder, bl.a. ved at se på ventelisterne i de forskellige havekolonier. Her viste det sig, at der fortsat er ønske om flere kolonihaver i Roskilde.