Det grønlandske malm, der ligger på Risø, skal være flyttet inden udgangen af næste år, men stod det til Dansk Dekomissionering, blev det liggende,indtil det midlertidige mellemlager til atomaffaldet er blevet bygget. Foto: Steen Østbjerg

Kommunen står fast: Vi vil ikke have lavradioaktivt malm liggende længere

Roskilde - 02. juni 2021 kl. 06:02 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune sætter nu hælene i over for staten og Dansk Dekomissionering. Kommunen vil nemlig ikke give en fristforlængelse, som skulle give grønt lys til, at det malmoplag, som ligger på Risøs jorde, kan få lov at blive liggende, indtil det nye mellemlager for Danmarks radioaktive affald står færdig - formentlig i 2025, hvis alle tilladelser opnås til tiden.

Malmoplaget skal ifølge påbuddet være fjernet, og området være oprenset senest med udgangen af 2022.

- Vi siger nej til endnu en forlængelse, for staten har haft mange år til at få styr på det her, og der er ikke sket noget som helst endnu, så vi mener, det er fornuftigt at følge de tidsplaner, der er lagt, siger Karim Arfaoui (S), formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune.

I et brev til Roskilde Kommune forklarer Dansk Dekomissionering (DD), at de har lavet alle de ønskede foranstaltninger omkring det lavradioaktive malm, der i 70'erne blev hentet fra Kvanefjeld i Grønland til brug i dansk radioaktiv forskning.

DD skriver, at de har prøvet - og fortsat prøver - at få afsat malmen, som DD betragter som en ressource, men som kan ende som affald på det nye mellemlager, som er på vej. DD har ifølge brevet foretaget alle andre foranstaltninger, som påbuddet omkring malmen beder om. Derfor har en udskydelse af overflytningen af malmen ikke nogen negative konsekvenser for miljøet, mener DD.

Det er vedtaget, at det danske atomaffald skal mellemlagres på Risø indtil år 2073. Til den tid skal der være fundet en anden permanent placering til affaldet.