Det kan være svært at se, men her på billedet er der en ulovlighed, som grundejerne på billedet indtil videre har trukket tov med Roskilde Kommune om siden 2015. Foto: Thomas Olsen

Kommunen siger nej: Kan du se ulovligheden på billedet?

Når man står i haverne på Tofteengen 15, 17, 19 og 21 i Ågerup, så skal man virkelig være sagkyndig for at se, at der er begået ulovligheder - men det er der.

Ulovligheden består i, at der ifølge lokalplanen for området ikke må laves såkaldte tekniske skråninger samt terrænregulering i naboskel. Lokalplanen slår fast, at der over skel skal være en blød s-formet kurve for at bevare områdets landskabelige værdier. Til trods for det endte de fire naboer med at blive enige om en løsning, som er i strid med lokalplanen.