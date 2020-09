Der arbejdes hele tiden med kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Nu tegner det til, at pensionister og personer med lignende økonomiske forhold kan få indefrosset det kommunale lån, som de kan tage til at dække deres udgifter til kystsikringen. Foto: Thomas Olsen

Kommunen siger ja til indefrysning af lån til kystsikring

Det tegner nemlig til, at Roskilde Kommune er med på, at disse borgere kan få indefrosset deres betalinger på det kommunale lån, som borgerne KAN optage i forbindelse med betaling for kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Indefrysningen sker på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatten.

Grundejernes bidrag varierer alt efter, hvor mange parter ejendommen er tildelt, og forventes at være i størrelsesordenen 30.000-95.000 kroner. Dertil kommer løbende bidrag til at vedligeholde anlægget. Den enkelte grundejers bidrag vil først blive fastlagt præcist, når anlægget er etableret, og alle anlægsomkostninger slutafregnet.

Den enkelte grundejer kan vælge at betale den tildelte part kontant eller deltage i det kommunegaranterede lån og blive opkrævet ratevis over ejendomsskatten.

En indikator er dog, at der p.t. er 116 ejendomme, hvor en eller flere personer er 65 år eller over. Hvis disse husstande ønsker at benytte sig af muligheden for indefrysning, betyder det, at kommunen skal optage lån for mellem 3,5 millioner kroner og 11 millioner kroner.