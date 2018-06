Allehelgensgade 11a har fået lov at forfalde gennem mange år. Nu lægger Roskilde Kommune an til et påbud til ejeren, Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Foto: Steen Østbjerg

Kommunen rasler med krumsablen

Huset har været i forfald i årevis og står tomt, og stiftelsen har ikke levet op til et løfte til kommunen om at lave en handlingsplan for renovering eller et salg. Derfor er kommunen nu - med plan- og teknikudvalgets velsignelse - gået i gang med at forberede et påbud om renovering.