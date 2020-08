Der er stor uenighed om, om Roskilde Komune skal påbyde Solum at begrænse deres udledning af lugt. Sagen ender nu i byrådet. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Kommunen på vej med tommelskruer til Solum

Roskilde - 20. august 2020 kl. 12:49 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune er klar med tommelskruer til virksomheden Solum, efter at borgere i stort tal det sidste halvandet til to år har klaget over stank fra virksomheden, som laver forskellige former for jordprodukter.

Tilbage i marts besluttede politikerne at stramme Solums miljøgodkendelse. Siden da er der kommet rundt regnet 150 klager over fortsat stank fra Solum, og nu præsenterer kommunen så virksomheden for et påbud, hvis ellers der kan blive politisk enighed om det, hvilket var umuligt at samle flertal for i klima- og miljøudvalget.

Politisk var der nemlig stor uenighed om, hvad der er det rigtige at gøre i sagen, som nu ender i byrådet. Socialdemokraterne taler dog mest for et påbud.

- De sidste par år har lugten antaget et omfang, som gør, at vi bliver nødt til at regulere. Vi har prøvet dialogen, og Solum har forsøgt sig med deres egne foreslåede løsninger, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S).