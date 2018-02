Der skal stadig mange timers frostvejr til, før isen er sikker at færdes på. Foto: Elmer Madsen

Kommunen måler is fra i dag

Roskilde - 27. februar 2018 kl. 12:12 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at det er blevet fimbulvinter, er de blevet nødvendig med ekstra polstring, når man skal udenfor, men der går i hvert fald nogle dage, før man behøver at tænke på at finde skøjterne frem.

Læs også: Se om is bliver tjekket på dit lokale vandhul

Den melding kommer fra Carsten Leth, driftschef på kommunens materielgård, der tirsdag er begyndt at måle tykkelsen på isen på alle de gadekær og småsøer, som er kommunens.

- Vi begyndte at måle klokken halv ti her til formiddag, vel vidende, at isen slet ikke er tyk nok nogen steder endnu. Det har vi absolut ingen forventninger om, siger Carsten Leth.

Hvad istykkelsen er blevet målt til de første steder, har han endnu ikke fået tilbagemeldinger om, men han vurderer, at det ikke er usandsynligt, at det bliver muligt at stå på skøjter senere på ugen.

- Vi kommer aldrig til at sige, at isen er sikker. Det vil altid være folks eget ansvar, når de står på skøjter. Men vi melder ud, når den er 13 centimeter tyk, for så ved vi pr. erfaring, at den kan bære. Og hvornår den når den tykkelse, vil tiden vise. I løbet af en nat med frost bliver der vel lagt en centimeter på tykkelsen, så det kunne være, at vi når de 13 centimeter i løbet af ugen, siger Carsten Leth.