Kommunen lukker børnehus efter årelange problemer

Bekymring for børnenes udvikling og trivsel har fået Roskilde Kommune til at opsige driftsoverenskomsten med det selvejende børnehus Skovdalen i Ågerup, som derfor lukker.

Det fik i sidste ende forvaltningen til at drage konsekvensen, som byrådet godkendte i januar. Børnehuset kunne vælge at lade sig privatisere, men det har der ikke været tegn på interesse for, og kommunens dagtilbudschef forventer, at Skovdalen lukker, når de sidste børn kommer i sfo eller får plads i en anden institution til maj.