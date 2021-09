Der er kommet højere græs i vejkanterne og parkerne i Roskilde. Kommunen har dog ikke helt fundet sine ben i omlægningen til mere biodiversitet i de grønne området. Foto: Allan Nørregaard

Kommunen lader græsset gro - og det er fint for de fleste

Roskilde - 15. september 2021 kl. 17:37 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

»Vild med vilje« fortæller skilte i nogle vejgrøfter rundt omkring i Roskilde Kommune. Det er et signal om, at det ikke er ren kommunal slendrian, når græsset står højt.

Kommunen gør ligesom mange andre af landets kommuner en indsats for at øge biodiversiteten. Det betyder også, at græsset får lov at stå højt, og døde træer får lov at blive liggende i en række af Roskildes parker og naturområder.

Filosofien er forholdsvis enkel. Giver man naturen lov til at udfolde sig på egne præmisser, får dyr og planter flere levesteder, og der bliver plads til flere arter.

Mest positiv respons Kommunens laden stå til-kurs er ikek gået ubemærket hen blandt borgerne.

- Nogen spørger, hvorfor vi ikke klipper oftere, men der er også mange, der sætter rigtig meget pris på, at det hele er mere vildt, siger Kate Bjerrum, biolog i Roskilde Kommunes naturteam, men hun mener, at der er overvægt af den positive respons.

For nogle parkelskere kan et grønt område måske virke mindre fremkommeligt at gå eller sidde i, når der er langt græs for dyre- og plantelivets skyld. Men der også tænkt på menneskearten.

- Vi laver cirkler, man kan sidde i. Så er det faktisk ret inspirerende at sidde der, og græsset er højt ved siden af, siger Kate Bjerrum.

De grønne punkter I disse fem grønne områder har Roskilde Kommune fokus på at øge biodiversiteten:

Folkeparken

Granly/Østervangsskoven

Helligkorsparken i Jyllinge

Kildemosen i Viby

- Man kan måske godt tro, at det vil blive billigere med en vild med vilje-løsning, men der følger nogle andre ting med, siger Kate Bjerrum og forklarer blandt andet, at det kræver noget ekstra arbejde at slå noget og gå uden om anden beplantning.

For eksempel er der 800 kilometer vejkant i kommunen, som man lige skal finde ud af, hvordan man griber an. For det har også funktion at klippe i vejkanten, fordi grøfterne skal afvande vejbanen, og der er trafiksikkerheden for cyklister at tage hensyn til.

Lidt ad gangen Det hele er stadig ret nyt for kommunen, der først er begyndt at lave om på vejkanterne i år og kører på andet år med at pleje parkerne på en ny måde.

- Det tager tid at drifte det anderledes, og nu er vi i gang. Vi skal regne på økonomien, omstille den praktiske drift og se, om der er flere steder, der skal udlægges. Vi kan ikke gøre det hele på én gang, men der er nogle steder, der er oplagte, siger Kate Bjerrum.

