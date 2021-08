Ældreplejen har også været ramt af corona, men det er ikke hele forklaringen på budgetskredet, mener Venstre. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Kommunebudget skrider med over 70 mio. kroner

Roskilde - 23. august 2021 kl. 12:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er coronaens skyld, at Roskilde Kommunes budget for i år ser ud til at blive forværret med 73,5 millioner kroner. Det mener borgmester Tomas Breddam (S).

Kommunen havde budgetteret med et plus på 58,4 millioner kroner, men står nu til at ende med et underskud på 15,1 millioner kroner.

17 millioner kroner kan direkte tilskrives merudgifter som følge af coronakrisen. Men coronaen har ifølge borgmesteren haft en masse andre afledte udgifter, blandt andet på grund af en ophobning af borgere med brug for hjælp.

Økonomien er forværret siden en budgetopfølgning for tre måneder siden, og Tomas Breddam erkender, at man ikke har været gode nok til at tage bestik af situationen. Det tilskriver han forsigtighed, fordi mange har arbejdet på andre måder, end de er vant til.

- Vi vurderede ikke, at det var nu, vi skulle gå ud og sige til ledere og medarbejdere, at nu strammer vi ballerne sammen og indfører ansættelsesstop. Derfor ender vi jo her. På daværende tidspunkt havde vi håbet, coronaen var overstået nu, men vi må erkende, at der er en række direkte og indirekte udgifter som følge af, at vi lever med denne her coronakrise, siger borgmesteren.

Tager af kassen Underskuddet koster et greb i kommunekassen på 15 millioner kroner.

- Det er den måde, vi kan gøre det på. Der er ikke så mange andre muligheder. Heldigvis har vi budgetteret med et overskud, siger Tomas Breddam.

Han glæder sig over, at Roskilde Kommunes kasse ikke er fuldstændig tom. 86 millioner kroner vil der være i den ved årets udgang.

- Det er derfor, vi skal have sådan en kassebeholdning. Selvfølgelig skal vi have plads til at tage sådan nogle udsving, men det skal ikke være til den kedelige side hvert år, og vi skal kunne forklare hvorfor, siger Tomas Breddam.

Rammer ikke næste år Kommunens serviceudgifter står til at blive 71 millioner kroner højere end budgetteret. Hvilket er 26 millioner kroner værre end ved seneste budgettjek efter årets første kvartal.

Ifølge borgmesteren kan det for eksempel skyldes en ophobning på socialområdet, hvor flere skal have hjælp oven på corona, og at medarbejderne skal arbejde på andre måder.

Han regner dog ikke med, at det smitter af på næste års budget, som partierne skal til at forhandle om.

- Vi har fået den vurdering, at det her en overskridelse, som kommer som følge af corona, og at det merforbrug, der er i år, ikke kommer til at have betydning for, hvordan vurderingen er for budget 2022, siger Tomas Breddam.

Coronakrisen er ikke afblæst endnu, men Tomas Breddam har ikke umiddelbart planer om at lægge en økonomisk buffer ind i det kommende budget. Hans tilgang til budgetforhandlingerne er dog at få så mange som muligt med i et forlig, så han er åben for muligheden.

Venstres Jette Tjørnelund mener, det kommende budget skal medvirke til at få opbygget kommunens beholdning, så man ikke skal vende hver en 25-øre.

- Det er vigtigt, at der er overskud på budgettet. Det skal der i min optik altid være, så man kan agere, hvis der er ting, der ikke går som planlagt. Det er væsentligt, at vi ikke strækker budgettet til det yderste, siger hun.

Ikke kun corona Jette Tjørnelund mener ikke, at coronakrisen kan ikke forklare hele det budgetskred, der sker i år.

I hendes optik har man været for sent ude med at rette op på nogle mere grundlæggende forhold. Det gælder ikke mindst på sundheds- og omsorgsområdet, der står over for et underskud på 19 millioner kroner.

- Jeg køber ikke, at corona er hele forklaringen. Vi har brug for at kigge på ledelsesstrukturen og organiseringen i hjemmeplejen, så de ledere, der skal vende udviklingen, faktisk får den tid, det skal tage. Der er alt for mange administrative opgaver, så de ikke har tid til at klare de ledelsesmæssige udfordringer. Det er nok sat på spidsen under coronaen, men det er et grundlæggende problem, der skal rettes op på, siger Jette Tjørnelund.

Forvaltningen har netop afleveret en vurdering af, at kvalitetsstandarderne på ældreområdet ikke hænger sammen med det budget, der er givet. Det skulle komme i balance fra næste år, men det forudsætter mere fokus på styringen af hjemmeplejen.

For Venstre er det vigtigt, at man holder fast i de kvalitetsstandarder, der er vedtaget.

- Vi vil ikke være med til, at man laver panikløsninger, hvor man afskediger folk og laver ansættelsesstop. Det kan de ældre ikke være tjent med, der skal laves en langsigtet plan, siger Jette Tjørnelund