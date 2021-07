Dåser og flasker er typisk det, som Magnus Andersen finder på bunden af Himmelsøen. Foto: Lars Ahn Pedersen

Kommune vil sætte dykkere til at fjerne affald fra populær badesø

Roskilde - 10. juli 2021 kl. 05:39 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det flyder med affald på bunden af Himmelsøen omkring den flydebro, der de seneste år er blevet et populært opholdssted for badegæster. Dåser, flasker, solbriller, telefoner og punge er typisk de ting, der bliver tabt ned i vandet, men livredderen og fritidsdykkeren Magnus Andersen fortæller, at han også har fundet skateboard, havestole og en indkøbsvogn, når han har været nede på bunden for at samle affald op.

Roskilde Kommune er opmærksom på problemet og overvejer at få professionelle dykkere til at hjælpe med at renholde søen.

- Vi har jævnligt dykkere i søen omkring flydebroen, når der skal justeres bøjer og lignende, og vi har overvejet, om vi ikke skal igangsætte en særindsats med professionelle dykkere omkring affaldet på bunden, siger Lucy Caudery, landskabsarkitekt i Veje og Grønne Områder, som tager sig af Himmelsøen, der ligger i Darup ved Roskilde.

Gør det om vinteren Badegæsterne skal dog ikke frygte at blive forstyrret, da det er bedst at gøre den slags om vinteren, hvor sigtbarhedsforholdene i Himmelsøen må formodes at være bedre end om sommeren.

- Jeg forestiller mig, at det er noget, vi kan gøre med års mellemrum. Sikkerheden skal være i orden, så derfor skal det være professionelle dykkere, der udfører arbejdet, siger hun.

Magnus Andersen opfordrer til, at man bruger de affaldscontainere, som Roskilde Kommune har sat op ved Himmelsøen, i stedet for at efterlade sit skrald i naturen eller i søen. Foto: Lars Ahn Pedersen

Hellere dialog end forbud Selv om det er et tiltagende problem, at der ligger affald på bunden af Himmelsøen, skal borgerne dog ikke frygte, at det kan få Roskilde Kommune til at lukke for adgangen til den populære badesø.

- Nej, det kommer ikke til at ske. Vi tror, at vejen frem er at få kommunikeret ud, at der er en konsekvens ved at smide sit affald i naturen, siger Lucy Caudery.

Til gengæld vil hun gerne gøre mere for, at folk ikke bruger Himmelsøen som skraldespand.

- Vi gør i forvejen folk opmærksom på, at de skal tænke sig om, for Himmelsøen er et naturområde, så her kan man heller ikke bare efterlade sit affald, siger hun.

Denne sommer samarbejder Roskilde Kommune med Hold Danmark Rent og har særligt fokus på Himmelsøen og Vigen Strandpark. For eksempel tager unge fra Roskilde Gymnasium og Ung Energi Roskilde ud til badestederne og forsøger at få en humoristisk dialog med sommergæsterne omkring affald, blandt andet ved hjælp af mandshøje figurer og uddeling af lommeaskebægre.