Roskilde Kommune ser gerne, at staten gør mere for at få mindsket støjen fra Holbækmotorvejen. Foto: Lars Kimer

Kommune til staten: Brug nogle af jeres 2,6 mia. støj-kroner hos os

Derfor har borgmester Tomas Breddam (S) nu sat sit navn under et brev til Transportministeren, efter at politikerne i plan- og teknikudvalget har nikket til brevet.

I brevet har kommunen to ønsker. På den korte baner er det bedre støjskærme, og på den længere bane bør staten bruge flere penge på støjdæmpende asfalt. Indtil det bliver muligt at realisere, så ønsker byrådet sig muligheden for at få sænket hastigheden på motorvejen rundt om Roskilde, noget som også vil sænke støjniveauet.