Little aggrieved girl sitting in the corner of the room Foto: Photographer: Slava Rutkovski

Kommune til forældre: Hjælp os, hvorfor kommer jeres børn ikke i skole?

Roskilde - 07. november 2019 kl. 07:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knapt hver syvende elev i Roskilde Kommune er fraværende i mere end 10 procent af skoletiden. Fraværet kan have forskellige årsager, men en af dem er skolevægring. Nu vil kommunen have hjælp fra en gruppe forældre til at prøve at forstå årsagerne til fraværet.

Skolevægring er kendetegnet ved, at eleverne ikke trives, ofte er fraværende eller kommer for sent, og at de ofte søger efter undskyldninger for ikke at komme i skole.

- Når børn ikke kommer i skole, mister de både undervisning og socialt samvær med andre børn. Vi vil gerne vide noget mere om årsagerne til, at børn ikke trives og ikke kommer i skole, så vi bedre kan hjælpe og støtte dem. Derfor vil vi bede forældre og børn om at gøre os klogere ved at fortælle deres historier, siger Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget.

Fire til seks forældre med børn, der over kortere eller længere tid ikke har villet i skole, inviteres med ind i en gruppe, der skal give svar på, hvorfor de ikke trives og ikke kommer i skole. De skal bl.a. gennem såkaldte brugerrejser fortælle og formidle deres oplevelser af konkrete forløb og kortlægge deres rejse gennem det kommunale system. Målet er, at forældrenes og børnenes erfaringer kan bruges til at forbedre både indsatserne og samarbejdet.

Skole- og Børneudvalget behandlede også i foråret en sag om skolevægring og vedtog i den forbindelse en handleplan. Skolerne skal udarbejde lokale handleplaner for tidligt at opspore og gribe ind overfor bekymrende fravær. Skolerne følger derfor løbende med i fraværsprocenter og følger op på dem, når de giver grund til bekymring.

Nogle af fællestrækkene blandt børn og unge med skolevægring er, at de ofte har depression, angst eller autisme, og er sensitive over for forandringer. Søvnproblemer og kroniske smerter kan også spille ind.