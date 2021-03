Står det til Roskilde Kommune, skal der ikke graves uden for de områder, der er udlagt til grusgravning. Foto: Kenn Thomsen

Kommune siger nej, nej og atter nej: Men regionen bestemmer over grusgravningen

Skal der graves mere grus i Roskilde Kommune? Kommunens svar er endnu en gang blevet »nej, tak«. Til syvende og sidst er det dog en afgørelse, som Region Sjælland skal træffe. Roskilde Kommune kan »bare« give sin mening til kende i et høringssvar.

Det er Roskilde Sten og Grus, som har ansøgt om at få lov at grave grus på et mindre areal på 1,6 hektar, der ligger i tilknytning til de udlagte grusgravområder ved Øde Hastrup og Vindinge, men som ikke er en del af dem.