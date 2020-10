I dag anlægges parkeringspladser typisk i parkeringshuse eller i kældre, og med ordningen med parkeringsfonden har bygherrer høstet en økonomisk fordel ved at foretage indbetaling frem for at bygge det krævede antal p-pladser selv. Foto: Thomas Olsen

Kommune sætter prop i fidus: Slut med at betale aflad

Det har haft som konsekvens, at der er blevet mere kamp om p-pladserne, fordi det nybyggeri, der har været, ikke altid er blevet fulgt af det antal nye parkeringspladser, som byggeriet skabte behov for.

I flere år har bygherrer i praksis nydt godt af at kunne bygge i bymidten, uden at de har skullet bruge penge på at anlægge parkeringspladser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her