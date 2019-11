Roskilde Kommune vil sætte kameraer op i sine fritidsfaciliteter for at få overblik over, hvor meget de bliver brugt og på hvilket tider af døgnet. Billedet her er fra Natsjov i Viby Sj. Idrætscenter. Foto: Thomas Olsen

Kommune sætter kameraer op for at holde tal på fritidslivet

Roskilde Kommune har indgået en aftale med Lokale- og Anlægsfonden om at sætte installere kameraer i op til 80 af kommunens fritidsfaciliteter. Der er ikke tale om direkte overvågning, men de næste to år vil kameraerne i en jævn strøm tage billeder, så Roskilde Kommune kan få et overblik over, hvor meget faciliteterne bliver brugt.

Målingerne udføres ved, at der et antal gange i timen gennem hele døgnet tages et billede i den enkelte facilitet, og at antal aktive registreres i hallen, i gymnastiksalen, i udvalgte lokaler eller på kunstgræsbanen. Disse tal for antal aktive i faciliteterne vil give kommunen mulighed for at tildele tider og udnytte ledige tidsrum langt mere hensigtsmæssigt fremover samt få et endnu bedre overblik over, hvor presset på faciliteterne er størst i forhold til fremtidige anlægsprioriteringer.