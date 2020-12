Kommune og virksomhed i samarbejde om p-hus

En god snak over hækken mellem naboer kan nu være med til at sikre de fremtidige udviklingsmuligheder for Roskildes største private arbejdsplads.

Hækken er ganske vist ikke plantet endnu - og takket være snakken bliver den det nok heller aldrig, for BEC og Roskilde overvejer nemlig at gå sammen og lave et fælles byggeri hen over det skel, der på papiret adskiller den kommunalt ejede grund ved Bifaldet fra BEC's grund på Havsteensvej.